Druk theaterweekend in pop-up De Herbakker

Aalter Aalter investeert op twee plaatsen in extra industrie: ambachte­lij­ke bedrijven op Moerakker, watergebon­den bedrijven aan kanaal

Er komen in Aalter twee nieuwe industrielocaties waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. De gemeente wil de Moerakker in Knesselare ontwikkelen voor kleine ambachtelijke bedrijven. In Woestijne in Aalter-Brug komen drie terreinen vrij voor bedrijven die specifiek willen inzetten op de binnenvaart.

30 januari