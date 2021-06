Drie winkels leeg gekocht en straat volgehangen met 1.000 Belgische vlagjes: EK-gekte slaat toe in AVS-straat in Eeklo

Alles samen hangen zowat 500 meter vlagjes in de straat. “We vonden dat het redelijk stil bleef overal, ook al begint het EK volgende week al”, zeggen Kim D’Hooge en haar man Gertjan Blomme. “Naar grote schermen kijken op volle pleinen, zal er dit jaar misschien niet bij zijn. Dus moeten we thuis en in onze straat voor de sfeer zorgen. We hebben drie Action-winkels in de buurt leeg gekocht, en zo hebben we 500 meter Belgische vlagjes kunnen verzamelen. Samen zijn dat toch duizend vlaggen. Die hebben we samen met de buren opgehangen. Dat op zich was al een leuke bezigheid. Als de Rode Duivels spelen, gaan we ook gewoon samen met de buren naar een beamerscherm kijken. Allemaal perfect volgens de coronaregels, maar toch gezellig”, zegt het supporterskoppel nog.