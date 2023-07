Drie dagen werken in Cocquytstraat

NET OPEN. Kilian is amper 20 en opent zijn eigen restaurant Cecile’s: “Eerbetoon aan mijn overleden oma”

Kilian Teirlinck is amper 20 jaar, maar opent zaterdag 1 juli al zijn eigen restaurant. Cecile’s wordt de naam, en dat is een verwijzing naar zijn overleden grootmoeder. De jonge kok is afkomstig uit Merelbeke, maar vond in Sint-Laureins zijn droompand. “Alles wordt hier vers bereid. Pakjes en zakjes komen er bij mij niet in”, klinkt het ambitieus. Wij gingen langs.