Drie bestuurders lopen tegen de lamp bij provinciale actie ladingzekering

Vrachtwagens die niet in orde waren of waarbij de lading niet of onvoldoende gezekerd was, kregen een onmiddellijke inning van 350 euro of 1000 euro naargelang het gevaar. Bovendien mochten ze niet verder rijden vooraleer het probleem opgelost was. Drie voertuigen werden tijdelijk geïmmobiliseerd. Eén bestuurder kon tevens geen geldig rijbewijs voorleggen. Geen enkele van de gecontroleerde bestuurders reed onder invloed van alcohol of drugs.