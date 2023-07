“Die adviseurs wonen zeker op Mars?”: pak reacties op mogelijke lage-emissiezone in Eeklo

Bij een lage-emissiezone mogen oude en vervuilende wagens niet meer in het stadscentrum. Groen Eeklo is voorstander van een LEZ in grootsteden, maar niet in een centrumstad van een plattelandsregio. “De luchtkwaliteit in onze stad is vooral een probleem rond het station en langs de hoofdwegen”, zegt Isaura Calsyn (Groen). “De dieseltreinen zijn in de stationsbuurt het grootste probleem, en moeten zo snel als mogelijk elektrisch worden. Met de komst van de Ring komt er hopelijk een permanente oplossing voor het te drukke verkeer op de hoofdwegen van Eeklo. Ondertussen moeten we in Eeklo werken aan betere fietsinfrastructuur, alternatieven voor het openbaar vervoer, en deelmobiliteit. We kunnen in Eeklo ook werken aan een luchtkwaliteitszone. Aan de hand van wetenschappelijke monitoring kunnen we zien welke zones in onze stad meer nood hebben aan groen en water, en waar we meer moeten inzetten op deelmobiliteit.”