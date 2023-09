Deze bedrijven in het Meetjesland gingen deze week failliet

Wat te doen in het Meetjes­land en de regio rond Deinze dit weekend? Van dansen tussen de maïs in Assenede tot lopen voor het goede doel in Deinze

De weermodellen voorspellen prachtig weer en dat is maar goed ook, want in het weekend van 9 en 10 september staat er in deze regio heel wat op de planning. Een tweedaags festival tussen de maïs in Assenede en Lievegem, de Meetjeslandse regenboogoptocht, en de befaamde Versele-Laga Run in Deinze. Hieronder ontdek je een greep uit het overvloedige aanbod.