De vriendelijkste handelaar van Eeklo? Volgens Handelsgids Jacqueline Smitz van Burtline

De ‘Vriendelijkste Handelaar’ krijgt een award die ze in haar zaak kan tentoonstellen. Verder krijgt ze ook een extra reclamebudget voor Handelsgids.be ter waarde van 600 euro. “Eigenlijk verdienen al onze winkels, handelaars, ondernemers en horeca een prijs”, zegt schepen van Ondernemen Hilde Lampaert (N-VA). “De jaren 2020 en 2021 waren allesbehalve gemakkelijk, maar iedereen is zich blijven inzetten. Voor iedereen was de klant koning. Daarom verdient van mij elke ondernemer een prijs: de prijs van volharding en dienstbetoon aan de klant.”