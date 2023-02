De Kiekeboes veroveren Het Leen: Marcel, Charlotte en Fanny vieren gouden jubileum van Meetjeslandse natuurpracht

“We hebben hier speciaal een verhaal rond gebouwd”, zegt Merho, de schrijver van de populaire stripreeks. Hij kwam de tentoonstelling in Eeklo openen. “Nonkel Vital is sinds kort tewerkgesteld in het arboretum van Het Leen. Een droomjob voor onze ‘natuurman’. Op de dag dat hij Charlotte wil opleiden, moeten ze samen vaststellen dat een drietal van de meest waardevolle Cameliastruiken gestolen werden. Omdat inspecteur Sapperdeboere op het eerste gezicht weinig gemotiveerd lijkt, maakt Charlotte Marcel warm om de zaak te onderzoeken. Een Franse camionette op het domein boezemt hem echter veel schrik in, daar hij onmiddellijk de link maakt met Dédé. Buur Leon Van Der Neffe gedraagt zich bizar de laatste tijd. En ook Fanny start haar eigen onderzoek. Lees trouwens de weetjes van Nonkel Vital waarbij je heel wat verneemt over de geschiedenis van dit domein, en het rijke hedendaagse natuuraanbod.”

Om het gouden jubileum van Het Leen nog meer in de kijker te zetten, kan je vanaf nu in het provinciaal natuurdomein ook naar tentoonstelling en kunsthappening rond de natuurillustraties van kunstenaar Marijke Meersman. “De natuur- en kunsthappening omvat een tentoonstelling in een uniek serregebouw en in open lucht”, zegt gedeputeerde An Vervliet. “In het serregebouw zijn originele natuur- en botanische illustraties te bewonderen. Er is ook een film te zien over het werk van Marijke Meersman. In openlucht kan je een parcours volgen met meer dan levensgrote uitvoeringen van natuurillustraties. Bij elk object krijg je door het inscannen van een QR-code meer informatie. Dat kunst- en natuurpad kan je nog verkennen tot 6 december. In de expositie kan je dan weer kennismaken met het boek ‘Natuur in Miniatuur’ waarin de link gelegd wordt tussen het oeuvre van Marijke Meersman, de geschiedenis van de natuur- en botanische illustratie, filatelie en het belang van biodiversiteit.”