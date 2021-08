De bom barst! Groen wil andere meerderheid in Eeklo: “Deze situatie is niet meer houdbaar”

In Eeklo vormt de partij SMS van burgemeester Luc Vandevelde een meerderheid met Open Vld en Groen. Schepen Bob D’Haeseleer was Groen, maar werd anderhalf jaar geleden onafhankelijk. Nu hij zich aansluit bij Vooruit, wil Groen niet meer met hem samenwerken. Maar het schepencollege heeft onafhankelijk schepen D’Haeseleer nodig om hun nipte meerderheid te behouden. Daardoor is het al maanden politieke crisis in Eeklo. CD&V, N-VA en Vlaams Belang zitten daar in de oppositie.

Groen zorgt nu voor een bom. “De beslissing van schepen Bob D’Haeseleer om lid te worden van Vooruit en zijn eis om vanuit dit –onverkozen- mandaat verder te besturen in Eeklo zorgt voor onstabiliteit en blokkeert heel wat dossiers”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Deze onstabiele situatie is schadelijk voor de stad en is wat ons betreft niet meer houdbaar. Op deze manier kunnen we het bestuursakkoord niet verder uitvoeren. We roepen op om over de partijgrenzen heen te zoeken naar een stabiele meerderheid. Een positief verhaal is wat deze stad nodig heeft.”

Wat nu?

Groen wil dus een nieuwe meerderheid. Straffe poker, want in dat verhaal kunnen ook zij uit de meerderheid gewipt worden. “Een risico dat we nemen. Maar wij willen dat onze stad weer echt bestuurd kan worden. Liefst met Groen in de meerderheid. Maar als het moet zonder. In ieder geval: een meerderheid met Groen en schepen D’Haeseleer lijkt ons in de toekomst onmogelijk”, klinkt het nog.

