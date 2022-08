Dansschool Fit2Dance zoekt meisjes (en jongens) die cheerleader willen worden

Ben je minimum 7 jaar en hou je van dansen, stunting, jumping en tumbling? Dan is cheerleaden misschien iets voor jou. “Onze cheerleaders trainen elke zaterdag in het Sportpark van Eeklo, van 15 tot 18 uur”, zegt coach Thalia. “We zoeken versterking. Iedereen is welkom, met of zonder ervaring. Ook sterke jongens zijn welkom. Onze cheerleaders zijn al vaste klant bij Handbalclub Eeklo, waar ze cheerleaden op de wedstrijden van de heren.”