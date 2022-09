Dames Tennis -en Padelclub Eeklo vieren 50ste verjaardag van de club met Belgische titel

In de finale mochten de Eeklose vrouwen thuis de dames van KTC Isis uit Izegem ontvangen nadat ze eerder de regionale en provinciale voorrondes met glans hadden doorstaan. In de finale trokken ze die lijn door. “Ons motto was bij aanvang van het tornooi ‘Yes we can’", klinkt het bij de dames. “En dat hebben we ook getoond in de finale. We zijn enorm trots op onze prestatie.”