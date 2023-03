Cultuursmakers Eeklo nodigt kenner uit om oorlog in Oekraïne te bespreken

“Het is op die dag een jaar en een week geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel”, zegt Luc Fiers. “We hebben professor Aleksey Yudin kunnen overtuigen om een lezing te geven in Eeklo. Hij is geboren in Odessa, en deed zijn legerdienst in Rusland. Hij is gehuwd met een Belgische en doceert aan de universiteit van Gent. Met zijn kennis wordt dit een boeiende avond.”