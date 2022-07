Corona houdt Meetjeslandse Mpeg weg van Gentse Feesten

Petra Van Belleghem was vorige week met haar ander muzikaal project, Les Violons d’été, in Frankrijk. In dat jeugdkamp voor jonge violisten is corona uitgebroken. “Corona heeft nu ook mij genekt”, zegt Petra Van Belleghem die ondertussen weer thuis is. “Mpeg mocht dit weekend twee keer spelen op de Gentse Feesten. Na drie jaar hadden we daar veel zin in. We zijn er alle drie kapot van.”