Coely komt naar Huysmanhoeve in Eeklo: “De Vlaamse Beyonce”

Ardooie/Sint-Laureins/Maldegem 13 jaar na de moord op zijn zus, moet Philip nu ook zijn zoon Jarne (22) afgeven: “Het leven lachte hem toe maar het noodlot besliste anders”

Een verschrikkelijke klap in Maldegem heeft het leven geëist van Jarne Van Laethem uit Ardooie. “Door watergladheid, horen we”, zeggen zijn ouders. “Zijn auto sloeg te pletter tegen een boom, op de slechtst denkbare plek. Hij was op slag dood. We trekken ons een beetje op aan het feit dat hij niet afgezien heeft. Maar de pijn is er niet minder om.”

10 juni