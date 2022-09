Chauffeur rijdt dronken rond met Angolees rijbewijs: “U moet uw rijbewijs gewoon inwisselen”

Wielrennen Brent Lippens zit aan drie zeges op drie crossen: “Niet verwacht dat ik alles zou winnen”

Drie op drie voor Brent Lippens! Nadat de eerstejaarsnieuweling uit Eeklo de veldritten in Kessel en Wiekevorst op zijn naam zette, was hij zaterdag de beste in Knesselare. Zaterdag 1 oktober zal hij in Meulebeke z’n eerste grote cross rijden.

18 september