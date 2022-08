Celien Hermans en Kurt Burgelman komen naar Pleinfeesten

Aalter TERRASTIP. De Zwaaikom­hoe­ve in Aalter: “Heerlijke tapas in droomdecor tussen bloemen en velden”

De Zwaaikomhoeve in Aalter serveert nog tot 20 augustus cocktails en hapjes in hun zomerbar. Maar ook andere zintuigen worden verwend, want je stapt de bar binnen door de kleurrijke bloemen van een Agapanthuskwekerij. Wij gingen het testen. Meer terrastips en restotips uit het Meetjesland, vind je in ons dossier.

29 juli