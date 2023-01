Camera’s op kruispunt Boelare en N9 komen er toch niet

Eeklo Pokmoere afgesloten door wegenwer­ken

In Eeklo wordt er van maandag 9 januari tot 31 januari gewerkt in de Pokmoere. In een eerste fase wordt de straat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Later zal er eenrichtingsverkeer mogelijk zijn voor het verkeer komende van de Gentsesteenweg. De stad Eeklo geeft later meer details over de werkzaamheden.

6 januari