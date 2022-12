Burgerpanel moet zich in Eeklo buigen over mogelijke fusie

Eeklo gaat hiermee officieel in op de vraag van gemeente Kaprijke om mee in te stappen in een gezamenlijk burgerpaneltraject. “Het burgerpanel zal gevraagd worden om een niet-bindend advies te geven aan de gemeenteraad over een eventuele gemeentefusie”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Voor de samenstelling en organisatie van het burgerpanel wordt beroep gedaan op een extern adviesbureau. Later laten we weten hoe je als burger kan meewerken. We blijven ons als stad inzetten voor een fusie omdat we overtuigd zijn van de vele voordelen. Daarom zijn we graag bereid om samen te werken met een of meerdere buurgemeenten.”