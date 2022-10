Brievenbus voor ‘hemelpost’ op begraafplaats Eeklo

De brievenbus staat op het nieuwe gedeelte, ter hoogte van de bloemenweide. Jong en oud die te maken hebben met gemis, kunnen in de brievenbus anoniem een brief of tekening achterlaten”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “De post wordt ongeopend en met respect voor de privacy bewaard. Het is belangrijk om te weten dat je nooit alleen bent met het verlies van een dierbare. Verdriet en droefheid verwerken kan op verschillende manieren. We plaatsten daarom een hemelpostbus waarbij iedereen de kans krijgt verdriet van zich af te schrijven. We hopen zo mensen in en met verdriet een beetje te helpen in hun verwerkingsproces.”