Brandweer houdt evacuatieoefening bij AZ Alma: “Een training in een realistisch kader is altijd waardevol”

We vroegen aan brandweerkapitein Patrick Wallaert waarom deze oefening op de site van het AZ Alma gehouden werd. “De bedoeling van deze training is om enkele nieuwe chauffeurs en bedieners van hoogtewerkers op te leiden en vertrouwd te maken met het terrein van AZ Alma. Een training in een realistische omkadering is voor onze mensen altijd bijzonder interessant. Zo leren ze onder andere de aanvoerroutes kennen en de obstructies waar je in het echte situatie mee kan kampen. Dat kan je niet nabootsen in de kazerne Op onze kazerne heeft de brandweer trouwens geen hoogbouw en dit zorgt ervoor dat wel moeten uitwijken naar dergelijke sites”, aldus brandweerkapitein Wallaert.