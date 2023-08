Brandweer heeft hele nacht nageblust in uitgebrand meubelbedrijf: “Eigenaars zijn compleet in shock”

Een deskundige zal zich deze namiddag buigen over de oorzaak van de brand die woensdagavond woedde in meubelbedrijf Ambroise Interiors in Eeklo. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. De eigenaars van het bedrijf wonen in een huis vlak bij het pand. Hun woning bleef gespaard van het vuur. “Ze werden gisteravond opgevangen door familie. Die mensen zijn compleet in shock”, reageert burgemeester Luc Vandevelde. “Ze zagen hun levenswerk in vlammen opgaan.”