Brand in tuinhuis slaat over naar aangrenzende tuinhuizen

Omstreeks 16.15 uur kreeg Brandweerzone Meetjesland een oproep binnen dat een tuinhuis in brand stond. “Hoe dat gebeurd is, weten we nog niet", zegt Patrick Wallaert van Brandweerzone Meetjesland. “Maar de vlammen konden zich via de haag naar twee aangrenzende tuinhuizen verspreiden. Ook een boom schoot in brand. Gelukkig waren we er snel bij om de brand te controleren zodat het vuur niet verder kon uitbreiden.” Desondanks was er lange tijd een rookpluim te zien, tot zelfs op expresweg.