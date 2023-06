Boelare vrijdag dicht voor eerste zomerse muziekavond

NET OPEN. Thomas (40) en Veronique (40) openen café Torenhof: “Pal in het centrum, maar op terras hoor je vogels fluiten”

Thomas Haeck (40) heeft café Den Eglantier gesloten en start in de schaduw van de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo nu zijn nieuwe zaak Torenhof. Samen met vennoot Veronique D’heer (40) bouwt hij aan een nieuw verhaal, in het pand waar ooit De Vreeze Gods zat. “Gezelligheid is en blijft hier de rode draad”, klinkt het. Wij gingen klinken.