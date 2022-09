Bistro De Kip sluit alweer de deuren: “Zelf het hart van in”

In het restaurant kon je terecht voor gebraden kip, en zowat alles wat met een kip te maken had. Niet duur, maar de zaak kwam nooit echt helemaal van de grond. “We zijn genoodzaakt onze zaak op 18 september te sluiten”, laten de zaakvoerders weten via sociale media. “We zijn er zelf het hart van in en hadden het ook graag anders gezien. Bedankt aan de klanten die we de voorbije maanden mochten verwennen, en bedankt voor de leuke momenten. Hopelijk zien we jullie snel ergens terug.”