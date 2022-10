Bestuurder van e-step test positief op drugs tijdens verkeerscontrole aan schoolomgeving

Deinze RESTOTIP. Dochy Smaakboe­tiek in Petegem-aan-de-Leie: “Dagverse Italiaanse en Aziatische afhaalge­rech­ten”

Omdat we niet altijd zin hebben om te koken en een restaurantbezoek niet altijd in de agenda past, zoeken we onze heil in een afhaaltraiteur. We bestellen enkele gerechten bij Dochy Smaakboetiek in de Centrumlaan in Petegem-aan-de-Leie, dat in het voorjaar de deuren opende. Ideaal om te delen, lezen we op de website, en dus nodigen we nog twee koppels uit. Even benieuwd als wij dat waren?

7 oktober