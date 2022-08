‘Beestig Eeklo’ krijgt vervolg en upgrade in 2023

Maldegem/Eeklo Familie en vrienden nemen afscheid van Philip Saelens (58) na fatale insecten­beet: “Warme, positieve man die geen neen kon zeggen”

In het crematorium Blauwe Toren in Brugge is vrijdag om 11 uur afscheid genomen van Philip Saelens. De 58-jarige allemansvriend uit Maldegem overleed na een allergische reactie op een insectenbeet in de hals tijdens een fietstochtje. ““Ik voel me even niet goed, rij maar wat verder. Ik kom wel af”, waren zijn laatste woorden.

26 augustus