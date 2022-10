Bedrijf Victor Buyck krijgt duurzaam certificaat van Verenigde Naties

Firma Buyck krijgt zo internationale erkenning voor haar inspanningen op vlak van duurzaam ondernemen. “Victor Buyck is als staalbouwbedrijf sinds 2013 passioneel gedreven om meerwaarde te creëren op de gekende domeinen ‘peace, people, planet, profit, prosperity’”, klinkt het in de Pokmoere in Eeklo. “Door jarenlange aandacht hiervoor bereiken we nu deze internationale erkenning met een specifiek mensgerichte actie. Ons menselijk kapitaal is binnen ons bedrijf van onschatbare waarde en via gericht competentiemanagement proberen we elkeen zo flexibel mogelijk in te zetten binnen ons bedrijf. Hiermee staan we klaar om alle toekomstige uitdagingen op een duurzame manier aan te kunnen.”