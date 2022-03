AZ Alma stuurt sms naar familie patiënten na succesvolle operatie: “Een kleine moeite maakt een groot verschil”

EekloHet ziekenhuis AZ Alma in Eeklo start vandaag met een initiatief dat de familie van patiënten moet geruststellen. Van zodra de patiënt terug op de kamer is na de operatie, krijgt diens vertrouwenspersoon een sms’je. “Zo’n sms’je kan de mensen geruststellen”, zegt bedenker Steven De Cuyper.

“De patiënt waarvoor u als contactpersoon staat geregistreerd, is terug op de afdeling. Binnen een uur kan u rechtstreeks met hem contact opnemen.” Dit berichtje krijgen de families AZ Alma-patiënten vanaf vandaag na een geslaagde operatie. AZ Alma is het eerste Vlaamse ziekenhuis dat zo’n initiatief lanceert. Het ziekenhuis voert de sms’jes voorlopig enkel in op de chirurgische afdeling ZE21, waar hoofdverpleegkundige Steven De Cuyper het bedacht.

Overlast

Tijdens de coronacrisis werden alle coronapatiënten die niet op Intensieve Zorgen lagen samengebracht op een cohortafdeling. Omdat bezoek daar niet was toegelaten, overstelpten familieleden van die patiënten het ziekenhuis met telefoontjes, wat voor overlast zorgde. “Daarom namen we het heft in handen en contacteerden we de familie zelf met de nodige informatie”, vertelt Steven De Cuyper.

Na de coronagolven kon de afdeling terug voor chirurgie worden gebruikt, maar de telefoon stond weer roodgloeiend. “Alle begrip voor de familieleden, maar die tientallen oproepen per dag kwamen niet altijd op het gepaste moment en maakte ons werk nog drukker. Toen bedacht ik deze sms-dienst: een kleine extra moeite voor ons, dat een groot verschil betekent voor de dierbaren van onze patiënten”, aldus De Cuyper.

Operatie niet geslaagd?

Een enquête onder de werknemers van het ziekenhuis wees uit dat zij door de vele telefoonoproepen in de knel kwamen met hun kerntaken. Een geruststellend berichtje sturen vinden ze dan weer een beter alternatief. Het idee van de hoofdverpleegkundige kreeg groen licht, waarna de IT-dienst met Amaron, een programma dat al voor contacttracing en pre-operatief consult wordt gebruikt, aan de slag ging. “Wanneer de patiënt na de ingreep de recovery-afdeling verlaat en terug op onze afdeling is, krijgen wij een signaal om een sms naar de contactpersoon te sturen”, vertelt de hoofdverpleegkundige. De dienst zit momenteel in een testfase en zal in een later stadium automatisch gebeuren.

Krijgen de familieleden dan geen melding als er complicaties zijn, de operatie niet geslaagd is of er zich een technisch storing voordoet? Daar hoeven die zich geen zorgen over te maken, verzekert het ziekenhuis. “In alle andere gevallen zullen we hen op de klassieke manier telefoneren”, aldus communicatiemedewerker Marc Van Hulle.

Meer info via www.azalma.be.