AZ Alma keert terug naar het normale: “Alle bezoek weer toegelaten en restaurant weer open voor iedereen”

Wie naar het ziekenhuis in Eeklo moet, moet vanaf 1 juni met een pak minder coronaregels rekening houden. Eigenlijk blijft voor de gewone bezoeker enkel nog het dragen van een mondmasker over. “Vanaf woensdag 1 juni wordt de bezoekregeling genormaliseerd”, klinkt het in het ziekenhuis. “Dat betekent dat vrij bezoek is toegelaten, tussen 14 en 20 uur. We vragen wel om op een redelijke manier met deze nieuwe vrijheid om te gaan en om steeds mondmaskers te dragen, ook op de patiëntenkamers. Enkel voor bezoek aan Covid-19-patiënten geldt een bezoekbeperking: een bezoeker per dag, al hoeft dit geen vaste bezoeker meer te zijn.”