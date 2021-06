AZ Alma heeft (voorlopig) geen enkele coronapatiënt meer: “Niet euforisch doen, maar wel voorzichtig blij”

Cijfers kunnen natuurlijk van de ene dag op de andere omslaan, maar zowel woensdag als donderdagochtend lag er in AZ Alma geen enkele coronapatiënt meer. Iets wat maanden geleden is. Toch blijft de strenge bezoekregeling nog aangehouden. Er wordt pas later bekeken of die kan versoepelen.

“We gaan niet euforisch doen en we beseffen dat we er nog lang niet zijn, maar we zijn toch blij dat er momenteel geen coronapatiënt meer in AZ Alma ligt”, zegt woordvoerder Marc Van Hulle. “Dat wijst niet alleen op het goede werk van onze artsen, medewerkers en vrijwilligers, maar ook op de grote impact van goeddraaiende vaccinatiecentra in Lievegem, Sijsele, Evergem en Aalter. Vanuit het ziekenhuis een grote ‘dank je wel’ aan iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg door zich aan de regels te houden. Houd nog even vol, dan komt er misschien een zorgeloze zomer aan! De huidige maatregelen voor bezoek en begeleiding blijven nog even aangehouden, maar die worden volgende week geëvalueerd.”