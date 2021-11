Auto gestolen op oprit, maar straat verder al teruggevonden: “De dief moet op de uitkijk hebben gestaan”

Wat een doodgewone zaterdagochtend moest worden, draaide voor Boudewijn Laverge (58) helemaal anders uit. “Ik wou rond 7 uur naar mijn werk vertrekken, maar doordat het gevroren had, liet ik de wagen even warmdraaien zodat de vorst op mijn ruiten kon dooien.” Na even een praatje te hebben geslagen met zijn buurman liep Boudewijn nietsvermoedend naar binnen om zijn spullen bijeen te rapen. “Toen ik bijna klaar was, kwam mijn buurman opeens in paniek op de deur kloppen. Toen ik buiten kwam zag ik tot mijn eigen verbazing dat mijn wagen verdwenen was, terwijl ik nog geen paar minuten binnen was geweest. De dief moet op de uitkijk hebben gestaan.”

De buurman had de dief nog net zien wegrijden en de politie werd meteen verwittigd. Nog geen twee uur later krijgt Boudewijn een verlossend telefoontje dat zijn auto al was teruggevonden. Ver was de dief niet geraakt, want de politie vond de wagen slechts een straat verderop al terug. “De politie heeft mijn sleutels teruggevonden in de berm en op het eerste gezicht lijkt er niets gestolen. Ook mijn identiteitskaart en rijbewijs lagen nog in de auto", vertelt een opgeluchte Boudewijn. “De politie vertelde me dat de dief waarschijnlijk schrik heeft gekregen en daarom maar eieren voor zijn geld heeft gekozen.” De politie onderzoekt de zaak verder.