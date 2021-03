Antivaxxer die brieven ronddeelde geïdentificeerd door politie: “Op haar eentje 3.000 exemplaren laten drukken”

EekloDe politie Meetjesland Centrum heeft de antivaxxer geïdentificeerd die brieven vol met geruchten over het coronavaccin uitdeelde in de brievenbussen van de Eeklonaren. Na verschillende tips van bewoners kwam de politie al snel bij de vrouw terecht.

August Claeys (74) en zijn vrouw vonden vrijdagochtend samen met een heleboel andere Eeklonaren een brief terug in hun brievenbus waarin het coronavaccin serieus in vraag werd gesteld. ‘Het coronavirus is niet van natuurlijke oorsprong, maar is eigenlijk een biowapen. Duizenden wetenschappers waarschuwen voor de grootste dreiging in onze geschiedenis’, stond er onder andere in te lezen. Burgemeester Vandevelde (SMS) sprong meteen op de zaak en liet de politie een onderzoek uitvoeren. “Dat fake news moet aan banden worden gelegd”, klonk het vrijdag.

Individuele basis

Dat onderzoek heeft al snel resultaat opgeleverd. Na verschillende tips van bewoners in Eeklo kwam de politie al snel bij de vrouw -een zogeheten antivaxxer- terecht. Zij werd opgepakt en ondervraagd door de politie, en ging uiteindelijk tot bekentenissen over. “Het is een persoon die dat op individuele basis heeft gedaan”, laat de burgemeester van Eeklo weten. “Geen organisatie was erbij betrokken. Op haar eentje heeft die persoon 3.000 brieven laten drukken en eigenhandig in de brievenbussen gaan steken.”

De politie ondervroeg de vrouw, maar liet haar uiteindelijk vrij. “We hebben haar op de hoogte gebracht dat zij daarmee moest stoppen. Indien dat in de toekomst niet gebeurt, zal er uiteraard worden ingegrepen.” De burgemeester is opgelucht dat dit obstakel tijdens deze vaccinatieperiode van de baan is. “We hopen dat dit geen mensen op een verkeerd spoor heeft gebracht. Nu kunnen we weer volop vooruitblikken naar de vaccinaties bij hopelijk zo veel mogelijk Eeklonaren.”