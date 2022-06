Aniek (46) geeft les in jeugdpsychiatrie en is genomineerd voor ‘Leraar van het Jaar’: “Ik ben ook hun tweede mama, begeleider en luisterend oor”

Eeklo/ZeleAniek Tackaert (46) is een van de vijftig topgenomineerden voor de titel van ‘Leraar van het Jaar’, die volgende week uitgereikt wordt. Ze woont in Zele, en werkt elke dag in de jeugdpsychiatrie aan het AZ Alma in Eeklo. “Kinderen die het moeilijk hebben kunnen helpen: dat is de mooiste job die er bestaat”, zegt Aniek. Dit is haar verhaal.