Anderlecht-supportersclub ‘Gentse Verstandhouding’ met vier bussen vanuit Meetjesland richting Heizel: “Konden het aantal aanvragen niet bijhouden”

Een groot deel van Gent en het Meetjesland supportert vandaag voor een Gentse overwinning in de bekerfinale, maar de regio telt ook heel wat Anderlecht-supporters. Met ‘SC De Gentse Verstandhouding’ hebben ze in Drongen en Eeklo zelfs één van de oudste Anderlecht-supportersclubs van het land. De bestuursleden werden de laatste weken overspoeld met aanvragen voor tickets. “We konden het aantal aanvragen niet bijhouden de afgelopen weken. Van zodra Anderlecht zich gekwalificeerd heeft, stond mijn telefoon roodgloeiend. Om nog te zwijgen van het aantal berichten via sociale media ”, zegt voorzitter Ivan Boelens.

Fier

“Uiteindelijk vullen we vandaag vier bussen, maar dat konden er gerust ook tien zijn. Anderlecht heeft nog steeds heel erg veel supporters in de regio rond Gent en het Meetjesland. We hebben als bestuur alles in het werk gesteld om iedereen te helpen. Uiteraard zijn we fier dat we met vier bussen richting Heizel trekken. We hopen er een fantastische dag van te maken. En uiteraard willen we allemaal dat de beker in Brussel blijft.”