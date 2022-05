Alles wordt duurder, maar Herbakkersfestival blijft gratis: “Grote troef, want deze zomer zullen veel mensen moeten rekenen”

Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins Politiezo­ne voegt daad bij woord: Vier rijbewij­zen meteen ingetrok­ken voor gsm-ge­bruik achter stuur

In het kader van de campagne ‘Afleiding achter het stuur’ heeft Politiezone Meetjesland dinsdagvoormiddag extra controles gedaan in onze zone op gsm-gebruik achter het stuur. De politie trok vier rijbewijzen in.

10 mei