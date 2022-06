Alexey vraagt vriendin Tatiana ten huwelijk bij ontvangst nieuwe inwoners Eeklo

Eeklo had de ontvangst van de nieuwe inwoners over drie dagen gespreid, in het pop-uptheater aan de Nijverheidskaai. Komiek Koen Dewulf zorgde voor een ludieke aanpak. Maar op de laatste avond was het vooral nieuwe inwoner Alexey die alle aandacht trok. Net voor het slotwoord van burgemeester Luc Vandevelde (SMS) sprong hij het podium op om zijn vriendin Tatiana Varakina ten huwelijk te vragen. “Ik was dit al langer van plan, maar zocht naar een leuk geschikt moment”, zegt de toekomstige bruidegom. “Ik vond die avond zeer gepast. Ik schoof een geïmproviseerde verlovingsring over haar vinger, en mijn vriendin zei gelukkig volmondig ‘ja’.”