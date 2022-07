Afval in Meetjesland wordt op warme dagen vroeger opgehaald: “Zet tijdig buiten, maar ook niet te vroeg”

Om de hitte voor te zijn, zullen ophaalrondes de komende tijd vaak al om 6 uur starten. De vuilkar kan dus vroeger passeren dan normaal. Wie gewoon is van zijn huisvuilzak pas ’s ochtends buiten te zetten, kan daardoor te laat zijn. Je doet het in de zomermaanden dus beter ’s avonds laat. “Maar ook niet te vroeg, want in de warmte zorgt ook dat voor onaangename geur. In de meeste gemeenten mag het de dag voor de ophaling vanaf 18 of 20 uur”, klinkt het.