Afval in Meetjesland en streek rond Deinze wordt deze zomer vroeger opgehaald

Eeklo en Kaprijke willen Sint-Lau­reins mee in fusiever­haal, maar die laatste wil niet: “Onmogelijk op tijd rond te krijgen”

Zowel in Eeklo als in Kaprijke gaan steeds meer stemmen op voor een grote fusie, dus mét Assenede en Sint-Laureins. Alleen: Sint-Laureins hapt niet toe. Burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders) vindt geen steun bij zijn schepencollege. “Deze legislatuur stappen wij niet meer in een fusie”, klinkt het. Wat nu voor de rest?