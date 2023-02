Afbraak kerktoren Oostveld nu volop aan de gang

Nog tot en met woensdag blijft de Oostveldstraat in Eeklo afgesloten, om de afbraakwerken van de kerktoren veilig te laten verlopen. De kerktoren moet om veiligheidsredenen afgebroken worden, omdat hij onstabiel is. Er zijn nu wel nog erediensten zoals uitvaarten in de kerk, maar ook dat zal tegen het einde van de zomer stoppen. De kerkfabriek en de stad Eeklo zijn ondertussen samen op zoek naar een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw, dat al vijftig jaar het zicht bepaalt in de wijk Oostveld. Wat die nieuwe bestemming wordt, is vandaag onduidelijk. Er zouden gesprekken zijn met een school, en ook muziekclub N9 zou interesse hebben. “Maar duidelijkheid is er vandaag nog niet”, klinkt het bij de kerkfabriek.