Aannemer reageert op kritiek middenberm N9 Eeklo: “Planten hebben naast water ook veel geduld nodig”

Team De Jonghe werkt met man en macht om de middenberm in Eeklo groen en fleurig te krijgen, en reageert voor het eerst op de vele kritiek op sociale media. “Als aannemer kunnen meewerken aan de verfraaiing van het stadscentrum van Eeklo vonden wij een uitermate mooi project”, klinkt het bij Team De Jonghe. “Met man en macht startten we de werken met de allerbeste intenties. Verschillende tegenslagen zorgden ervoor dat het beoogde resultaat na drie jaar nog steeds op zich laat wachten. Dat dit voor de inwoners frustrerend is, daar hebben wij alle begrip voor. Papier is geduldig, een ontwerp zeker. Levende planten hebben naast water ook veel geduld nodig. Mogen we jullie vragen nog wat geduld op te brengen, terwijl we samen met het stadsbestuur en de ontwerper werken aan een oplossing om jullie de best mogelijke middenberm te kunnen bieden.”