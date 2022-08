Aannemer (32) uit Lievegem komt om na val van stelling in Eeklo

Rond acht uur vanmorgen, 2 augustus, vond een buurvrouw de man op de grond in het gehucht Balgerhoeke. De man was toen al overleden. Even voordien was hij op een stelling gekropen om werken aan een woning uit te voeren. Het is nog niet duidelijk of de stelling gekanteld is, of dat de man van de stelling gevallen is. Het slachtoffer is een aannemer van 32 jaar uit Lievegem. Het parket stelde alvast een technisch deskundige aan om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken.