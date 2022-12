Aanleg Oeverpark start volgend jaar: “Eindelijk iets doen aan verloederde site van oud ziekenhuis”

Eeklo Bestuurder legt positieve speeksel­test af, maar schreeuwt onschuld uit: “Dit is een vals-positief resultaat”

Een bestuurder die in augustus een positieve speekseltest op cocaïne aflegde, beweert bij hoog en bij laag dat hij geen drugs gebruikt had en de test vals-positief is. Een urinetest bij zijn huisdokter geeft hem alleszins al gelijk.

22 december