“A. bleef schoppen en slaan, ook al lag het slachtoffer al even op de grond”: 120 uur werkstraf voor vechtersbaas met kort lontje

Eeklo N49 in Eeklo afgesloten richting Knokke door gekantelde vrachtwa­gen: chauffeur gewond overge­bracht naar ziekenhuis

De N49 in Eeklo is in de richting van de kust momenteel volledig afgesloten voor het verkeer. Oorzaak is een gekantelde vrachtwagen. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis.

21 juni