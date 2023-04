65 keer proficiat voor Gomarus en Godelieve

Cesar Quinn speelt gratis in N9 fabriek

Muziekliefhebbers moeten op woensdag 12 april in N9 fabriek in Eeklo zijn. Daar speel Cesar Quinn een gratis show. Cesar Quinn is ook in 2023 Artist in Residence bij muziekclub N9. Om dat te vieren speelt de band rond Frederik Daelemans een gratis improvisatieset in het café van N9 fabriek. Ze brengen voor de gelegenheid special guest Winter Dieleman (trompet) en Elias Devoldere (drums) mee. Het optreden start om 20 uur.