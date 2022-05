43 bewoners dreigen serviceflats te moeten verlaten na negatief brandverslag: “Sommige mensen zijn dement en hebben niemand meer. Waar moeten zij nog naartoe?”

“Het voelt aan alsof er een bom is ontploft", vertelt een terneergeslagen Lidy (84) die al vier jaar in Carpe Diem aan het Van Hoorebekeplein verblijft. “Mijn zoon heeft gelukkig een nieuw appartement gekocht waardoor ik even in het oude kan verblijven, maar niet iedereen heeft dat geluk. Er zijn hier veel ouderen boven 90 jaar die dagelijks hulp nodig hebben. De wachtlijsten voor de rusthuizen zijn echter ellenlang waardoor het jaren kan duren vooraleer we toegelaten worden. Dat zorgt voor veel onzekerheid en boezemt veel bewoners angst in.”