20 kmo’s op nieuw bedrijvenpark Kunstdal: “Bij eerste spadesteek is alles al verkocht”

Op de plaats van het vroegere Labo komen nu twintig units voor kmo’s. Een project vergelijkbaar met de Krommewege in Maldegem. Kleine en middelgrote bedrijven hebben in Eeklo units van 144 tot 2.300 vierkante meter. “We zijn de bouw nog maar gestart, maar alles is al uitverkocht”, zegt Bram De Paepe van LCV Real Estate, die samenwerkt met Vanhyfte Projects. “Er is in Eeklo duidelijk nood aan plaats om te ondernemen.”