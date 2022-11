100 kaarsjes voor jarige Margriet

Beernem Treinver­keer tussen Aalter en Brugge onderbro­ken door persoons­aan­rij­ding

Het treinverkeer tussen Aalter en Brugge was maandagmiddag urenlang in beide richtingen onderbroken door een persoonsaanrijding in Beernem. De NMBS legde vervangbussen in.

28 november