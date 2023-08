Bushokje compleet vernield in Hoboken: “Bussen rijden gewoon door”

Een bushokje aan de Coöperatielaan vlak bij het Kerkhof in Hoboken is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig vernield. Dat gebeurde door toedoen van een bus van De Lijn zelf. “De schade zal door De Lijn betaald worden.”