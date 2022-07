Zomerse voorstellingen in de tuin van vrijetijdscentrum Kruispunt

De tuin van het Kruispunt zit vol verhalen en muziek deze zomer. Zo speelt Nail in the Coffin’ op donderdag 28 juli de fijnste liedjes die diep geworteld zijn in de country-, folk- en bluegrasstraditie. Donderdag 11 augustus werkt komiek Koen Dewulf op de lachspieren en donderdag 25 augustus is het aan theatergezelschap Hutsepot om een ode te brengen aan de meester van het kortverhaal: Sir Edgar Allan Poe. Bij slecht weer gaan de voorstellingen door in de foyer.