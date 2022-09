Zomerbar Kaffée Allée in Fort V kan eindelijk weer slotfeest organiseren: “Dit weekend wordt het dansen en feesten geblazen.”

EdegemNa drie jaren wachten is het dan zo ver. Kaffée Allée, de zomerbar die al een paar jaar georganiseerd wordt in een hangar in het Fort van Edegem, kan eindelijk weer eens afsluiten met een goed feest. De afgelopen jaren staken de pandemie en bijhorende maatregelen daar telkens een stokje voor. “Maar dit jaar gaan we er een stevige lap op geven. Zeker zaterdagavond zal het dansen, feesten en lekker eten worden.”

“We willen er dit weekend echt een serieuze lap op geven.” De 24-jarige Victor De Clercq heeft er duidelijk zin in. “Het is nu het derde jaar dat we onze zomerbar organiseren op deze locatie, maar de vorige jaren kwam er van ons slotfeest nooit veel in inhuis door toedoen van de covid-pandemie. Telkens wanneer het zover was, waren de maatregelen juist te streng. En als we iets doen, willen we het goed doen.”

Victor is samen met Geert Verheyden (54) eigenaar en uitbater van Bar Bos in ‘t Meihof in Edegem. Daarnaast hebben ze nog een zaak in Boom en organiseren ze al acht jaar een zomerbar die loopt tot eind september. Voor dat doel heeft de gemeente hen een concessie toegezegd om gebruik te maken van een hangar op het terrein van het natuurgebied van Fort V. Ze doopten hun initiatief ‘Kaffée Allée’.

“Midden in het groen, net als bij Bar Bos, dus dat is ideaal,” aldus een enthousiaste Geert. “Onze concessie eindigt op 1 oktober, dus we hopen daarna een nieuwe te kunnen onderhandelen. We hebben Kaffée Allée al op vijf verschillende plaatsen georganiseerd, maar hier is het echt goed vertoeven. Zelfs tijdens covid, omdat hier in de hangar zoveel ruimte is, konden we alle optredende groepjes een aparte plaats geven en er was altijd genoeg ruimte voor iedereen.”

Coverbands, kindergrime en veggie paella

Maar een slotfeest bleef dus uit. Tot nu. “We vliegen er vrijdag meteen goed in vanaf 17 uur. Dan komt de Redbull Truck hier binnen staan en spelen tot middernacht DJ’s Bartos, GLinz en Kobalt. Een foodtruck met vegan en niet-vegan eten zal iedereen kunnen bedienen die rechtstreeks van zijn werk hiernaartoe komt. Zaterdag gaan we open om 12 uur en begint om 16 uur het optreden van De Kastaars. Coverband Uncle Phil neemt de honneurs waar van 17.15 uur tot 18.45 uur, waarna DJ’s Vinylah en Jacky Mickx overnemen tot middernacht. Zondag is er dan tenslotte entertainment voor de kinderen, vanaf 11.30 uur, met een springkasteel, gekke fietsjes, grime en meer. En vanaf 17 uur zullen de, al dan niet vegetarische, paella en pannenkoeken klaar zijn en kan er aangeschoven worden.”

Volgens sommigen een ietwat atypische planning, aangezien de meeste mensen live optredens pas tegen de avonduren verwachten. “Ja, we zitten hier in een woonwijk, hè. Maar we zijn blij dat de gemeente ons de toelating heeft gegeven om tot middernacht muziek te mogen spelen. Vooral zaterdag, met de coverband, wordt dat dansen en feesten geblazen. En we hopen natuurlijk vooral dat iedereen die de vorige keren aanwezig was deze keer ook zal komen. Er is echt voor ieder wat wils.”

Afspraak vanaf vrijdag 23 september aan Kaffée Allée in Fort V.

